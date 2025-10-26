Galatasaray - Göztepe: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.
Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Eren Elmalı, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.
3 EKSİK VAR
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.
Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.