Galatasaray, Göztepe'ye karşı 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, Emre, Arda ve Feghouli'nin golleriyle 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Göztepe'nin tek golünü ise Soner kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emre Kılınç, 12. dakikada Arda Turan ve 63. dakikada Sofiane Feghouli attı. Göztepe'nin tek golü 14. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.





GALATASARAY PUANINI 26'YA ÇIKARDI

Göztepe'yi konuk ettiği son 8 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Göztepe ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 18 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

ARDA TURAN 10 YIL SONRA...

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı.

Şubat 2010'da Ali Sami Yen'de ağları havalandıran Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'ndaki ilk resmi golünü Aralık 2020'de Göztepe maçında atmış oldu.



