Galatasaray, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trickiyle 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin tek golünü Diabate kaydetti.

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

DIABATE'NİN ENFES GOLÜNE KEREM'DEN KARŞILIK

Göztepe, 9. dakikada Fousseni Diabate'nin volesiyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içine girip fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi.





1588 GÜN SONRA GELEN YERLİ HAT-TRICK

Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltı noktasından fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Kerem, 11 Aralık 2016'dan sonra 1588 gün sonra Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu.





GALATASARAY 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.



