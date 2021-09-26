Galatasaray, Göztepe'yi yenerek 4 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar 4 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Göztepe, Luyindama'nın hücuma çıkarken yaptığı top kaybı sonrası 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.





GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu ve Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası sonrası skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 56. dakikada Olimpiu Morutan'ın golüyle maçı kazandı. Morutan, sarı kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.





4 HAFTA SONRA KAZANDI

Göztepe'yi konuk ettiği son 15 maçta 13. galibiyetini alan ve hiç kaybetmeyen Galatasaray, ligdeki puanını 11'e yükseltti. Göztepe ise son 2 maçını kaybederek 5 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içinde önce Marsilya deplasmanına ardından ligde Rize'ye gidecek. Göztepe ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



