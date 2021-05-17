Galatasaray Gündüz Kılıç'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç (Baba Gündüz) için ölümünün 41. yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

GALATASARAY'DAN ANMA MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi



