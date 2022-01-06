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    Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Giresunspor'la karşılaşacak. Peki Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:42
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    Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci yarı heyecanı başlıyor.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek.

    Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - GZT Giresunspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - GZT Giresunspor maçı, 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    Maçın biletleri 4 Ocak Salı günü itibarıyla saat 14.00’te passo.com.tr adresinden 25 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğu açıklanmıştı.

    İşte Galatasaray - Giresunspor maçı bilet fiyatları:

    Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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