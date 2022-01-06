Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Giresunspor'la karşılaşacak. Peki Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci yarı heyecanı başlıyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - GZT Giresunspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı, 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Maçın biletleri 4 Ocak Salı günü itibarıyla saat 14.00’te passo.com.tr adresinden 25 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğu açıklanmıştı.

İşte Galatasaray - Giresunspor maçı bilet fiyatları: