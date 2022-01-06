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- Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 11:41
- Güncelleme : 06.01.2022 - 11:42
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci yarı heyecanı başlıyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - GZT Giresunspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki Galatasaray - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - GZT Giresunspor maçı, 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Maçın biletleri 4 Ocak Salı günü itibarıyla saat 14.00’te passo.com.tr adresinden 25 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğu açıklanmıştı.
İşte Galatasaray - Giresunspor maçı bilet fiyatları: