Galatasaray-Hajduk Split - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu maçında sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk ediyor.

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41' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine bir vuruş deneyen Diagne'nin şutu farklı şekilde auta gitti.

36' Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.

33' Posavec'in tedavisi saha içinde devam ediyor.

28' Oyun devam ediyor.

27'Galatasaray'da Donk bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.

17' İki takım da ağırlıklı olarak kanatlardan hücum ediyor.

12' Etebo'nun sol kanattan yaptığı ortasını Hajduk savunması uzaklaştırdı.

9' Kullanılan köşe vuruşunu Hajduk savunması uzaklaştırdı.

6' Hajduk sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Maçın ilk bölümünde top daha çok Galatasaray'ın yarı sahasında.

1' Maç başladı.

Neftçi Bakü'yü eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselen temsilcimiz Galatasaray, play-off'a yükselmek için sahaya çıkıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başladı. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetiyor.

Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne

Hajduk Split: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos