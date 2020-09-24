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    Galatasaray-Hajduk Split maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu maçında sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 19:46
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    Galatasaray-Hajduk Split maçının ilk 11'leri

    Neftçi Bakü'yü eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselen temsilcimiz Galatasaray, play-off'a yükselmek için sahaya çıkıyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek.

    Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne

    Hajduk Split: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

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