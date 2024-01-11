Galatasaray, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı yapacak

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'a golü 45+1. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi. Sivasspor'un golünü 86. dakikada penaltıdan Fode Koita kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki 3. beraberliğini alan Galatasaray puanını 48 yaptı ve zirve yolunda Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Sivasspor 25 puana yükseldi.
Erden Timur konuşacak
Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray yönetimi çarpıcı bir karara imza attı.
Sarı-kırmızılılar, hakem Zorbay Küçük'ün maçta verdiği kararlar sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kamuoyuna Duyuru
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenleyecektir.
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