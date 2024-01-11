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Galatasaray, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı yapacak

Galatasaray, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı yapacak Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı yönetim maçta yaşanan hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.