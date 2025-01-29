Galatasaray, Hakim Ziyech ile ayrılığı resmen açıkladı

Haber Merkezi

Hakim Ziyech'in Galatasaray macerası sona erdi.

Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Faslı futbolcu bu sezon 11 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

KÖRFEZ YOLCUSU

Hakim Ziyech'in temsilcisi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr ile anlaşmaya vardıkları şartlar üzerinden oyuncusunu Katar takımlarından Al-Duhail ve Al-Arabi'ye de önerdi.

Futbolcunun tercihini kısa süre içinde yapması bekleniyor.