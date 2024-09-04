Galatasaray, Hakim Ziyech'le yol ayrımında Fransız basını, yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshedileceğini ve bonservissiz şekilde takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Transfer döneminin son günlerinde kadrosunda değişimlere imza atan Galatasaray'da sıcak gelişmeler devam ediyor.

Kanat rotasyonunda yer alan Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan'la vedalaşan sarı-kırmızılı takımda hücum bölgesinde bir ayrılık daha yaşanabilir.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sosyal medya hesabından silen ve teknik direktör Okan Buruk'un Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçta forma şansı vermediği Hakim Ziyech, yol ayrımında.

KATAR KULÜPLERİ PEŞİNDE

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; şu anda Fas Milli Takımı'nın kampında bulunan Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak üzere olduğu ve birçok Katar kulübünün, yıldız oyuncu ile temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Haberin detayında, 31 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgilenen takımlardan birinin Al Gharafa olduğu ancak diğer kulüplerin şu an için belirsiz olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Haberde, Hakim Ziyech'in transferinin çok yakında sonuçlanması beklenirken, Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshedileceği ve bonservissiz şekilde takımdan ayrılacağı aktarıldı.

GALATASARAY'DA 27 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı 27 kez giydi.

9 milyon euro piyasa değeri bulunan Ziyech, bu maçlarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.