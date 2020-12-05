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Galatasaray-Hatayspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 05.12.2020 - 18:54
- Güncelleme : 05.12.2020 - 21:02
Maç sonucu: Galatasaray 3-0 Hatayspor
90+3' Gol... Galatasaray 3-0 Hatayspor (Kerem Aktürkoğlu)
85' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Sekidika kafayı vurdu, şutu kaleci Munir'in kucağında kaldı.
84' Hatayspor'da David Akintola'nın yerine Helder Barbosa oyuna girdi.
80' Hataysporlu Gökhan Karadeniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
77' Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
74' Feghouli'nin ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direk dibinden auta gitti.
68' Kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
64' Gol... Galatasaray 2-0 Hatayspor (Santos k.k)
54' Kullanılan serbest vuruşu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
51' Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Hatayspor
43' Galatasaray bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Sarı-kırmızılılar rakibini ablukaya aldı.
32' Gol... Galatasaray 1-0 Hatayspor (Diagne)
26' Hatayspor'da Akintula bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
25' Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.
23' Hatayspor'da Akintula'nın sol kanattan yerden yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.
17' Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı.
16' Galatasaray'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.
11' Kullanılan köşe vuruşuna Burak ceza yayından vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.
9' Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
4' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne
Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, dos Santos, Popov, Burak, Selim, Traore, David, Sackey, Rayane, Diouf