Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
İki takım da üç puan için mücadele edecek
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hatayspor’u konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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