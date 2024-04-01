Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

İki takım da üç puan için mücadele edecek

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hatayspor’u konuk edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)