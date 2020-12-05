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    Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 18:59
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    Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, iyi gidişini sürdürmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

    Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, dos Santos, Popov, Burak, Selim, Traore, David, Sackey, Rayane, Diouf

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