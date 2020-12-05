- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri
Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 05.12.2020 - 17:48
- Güncelleme : 05.12.2020 - 18:59
Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, iyi gidişini sürdürmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne
Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, dos Santos, Popov, Burak, Selim, Traore, David, Sackey, Rayane, Diouf