Galatasaray - Hatayspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 20.30'da başlan maçı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev alıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele-Bashiru, Strandberg
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