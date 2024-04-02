Galatasaray - Hatayspor - CANLI SKOR Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 20.30'da başlan maçı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev alıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele-Bashiru, Strandberg