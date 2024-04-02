Galatasaray - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev alacak.

Ligde geride kalan 30 maçlık bölümde Galatasaray, 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 81 puan elde etti.

Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Diğer taraftan, Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan topladı. Akdeniz ekibi, averajla 15. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Hatayspor: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Strandberg