Euro
9.9348
-0.38%
Dolar
8.4966
-0.12%
Altın
487.22
0.26%
Borsa
1.445
0.35%
Bitcoin
407.500
4.75%
EXEN Coin
26.63
0.37%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacağı stat

    Galatasaray - Hatayspor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacağı stat

    Galatasaray kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına ilişkin açıklama yayındı.

    GALATASARAY DUYURDU

    Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

    İşte o açıklama; "Futbol takımımız Süper Lig ikinci hafta maçında, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te, Atakaş Hatayspor takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir."

    Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacağı stat #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir