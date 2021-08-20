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Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacağı stat
Galatasaray - Hatayspor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 17:07
- Güncelleme : 20.08.2021 - 17:25
Galatasaray kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına ilişkin açıklama yayındı.
GALATASARAY DUYURDU
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.
İşte o açıklama; "Futbol takımımız Süper Lig ikinci hafta maçında, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te, Atakaş Hatayspor takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir."