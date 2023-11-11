Galatasaray, Hatayspor maçının son anlarında 2 penaltı bekledi! Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın son 10 dakikasında 2 pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Bahattin Şimşek oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede Hatayspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 28'de Wilfried Zaha'dan geldi.

Bu maçın son dakikalarında ise Galatasaray iki pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

Barış Alper yerde kaldı, oyun sürdü

Müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz sağdan ceza sahasına girmek isterken Rivas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.

Okan Buruk bu pozisyona ciddi itirazda bulundu.

Galatasaraylılar, itirazda bulundu

Maçın 90+6. dakikasında ise Mauro Icardi, 90+6. dakikada Kilama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

Yaşanan bu iki pozisyon ise sosyal medyada tartışma yarattı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)