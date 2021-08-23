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    Galatasaray, Hatayspor'u mağlup etti

    Galatasaray, Hatayspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 23:50
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    Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini bakımda olduğu için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

    FEGHOULI VE LUYINDAMA 3 PUANI GETİRDİ

    Hatayspor, 3. dakikada Sasa Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole 30. dakikada Sofiane Feghouli ile cevap verdi.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Christian Luyindama attı.

    Galatasaray, Hatayspor u mağlup etti #1

    TERİM'DEN BİR BAŞARI DAHA

    Galatasaray'ı çalıştırdığı son 10 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarını kaybetmeyen Terim, 9. galibiyetini aldı.

    Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

    Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Galatasaray, Hatayspor u mağlup etti #2

    Galatasaray, Hatayspor u mağlup etti #3

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