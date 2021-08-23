Galatasaray, Hatayspor'u mağlup etti

Galatasaray, Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini bakımda olduğu için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

FEGHOULI VE LUYINDAMA 3 PUANI GETİRDİ

Hatayspor, 3. dakikada Sasa Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole 30. dakikada Sofiane Feghouli ile cevap verdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Christian Luyindama attı.





TERİM'DEN BİR BAŞARI DAHA

Galatasaray'ı çalıştırdığı son 10 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarını kaybetmeyen Terim, 9. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



