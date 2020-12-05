Galatasaray, Hatayspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenerek lider Alanyaspor'u yakaladı. Sarı-kırmızılıların golleri Diagne, Santos (kk) ve Kerem'den geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lk skorla kazandı.

DIAGNE YİNE SAHNEDE

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada kendi kalesine Pablo ve 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Hatayspor, 80. dakikada Gökhan Karadeniz'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.





Üst üste 2. kez kazanan ve son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan Galatasaray, puanını 23'e çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Hatayspor, 12 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içinde Darıca Gençlerbirliği ile kupa maçına çıktıktan sonra ligde Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM'LE 1000. GOL DIAGNE'DEN

Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, kanatlardan ortalarla Mbaye Diagne'yi topla buluşturmaya çalıştı. Hatayspor savunması maçın 3'te 1'lik bölümünde başarılı olsa da 32'de Diagne, attığı golle takımını öne geçirdi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sağ çaprazdan topla ilerler iken topu arka direkteki Mbaye Diagne ortaladı, Mbaye Diagne topu önce göğsü ile yumuşatıp sol ayağıyla altıpasta vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 1000. gol sevincini de yaşadı.

Galatasaray, ilk devrenin son 15 dakikalık bölümünde de topla oynamada üstünlüğünü korudu. 43'te Feghouli'nin ceza sahası dışından şutuyla ikinci gole yaklaşan Galatasaray, ilk devreyi tek golle üstün kapattı.