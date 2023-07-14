Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı Galatasaray, hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

AA

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-kırmızılılar rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.

Goller ikinci yarıda geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Meisl'ın kırmızı kart görmesiyle savunmaya çekilen Austria Wien karşısında baskısını attıran Galatasaray, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Austria Wien: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Generali Arena

Hakemler: Gerhard Grobelnik, Andreas Heidenreich, Şafak Barmaksız (Avusturya)

Austria Wien: Kos, Handl (Dk. 46 Meisl), Martins, Galvao, Potzmann, Ranftl, Jukic (Dk. 46 Braunöder), Holland, Fitz (Dk. 78 Polster), Fischer (Dk. 46 Gruber), Tabakovic (Dk. 88 Huskovic)

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 84 Emre Kılınç), Nelsson (Dk. 67 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Emin Bayram), Kazımcan Karataş (Dk. 67 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 84 Metehan Baltacı), Midtsjö (Dk. 67 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 61 Morutan), Yusuf Demir (Dk. 61 Mertens), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Baran Demiroğlu)

Goller: Dk. 49 Holland (Austria Wien), Dk. 83 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 75 Meisl (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ranftl, Dk. 62 Martins (Austria Wien)