Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
414.390
0.22%
EXEN Coin
25.50
4.80%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C
    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta'ya yenildi

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta'ya yenildi

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 13:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı Forul Constanta ile karşılaştı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Forul Constanta oldu.

    Galatasaray, 29. dakikada Bradley de Nooijer'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ya yenildi #1

    10 DAKİKADA 3 GOL

    Forul Constanta 84. dakikada Jefte Betancor, 87. dakikada Ely Fernandes ve 90+3. dakikada Ganea'nın (penaltı) golleriyle galibiyete ulaştı.

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ya yenildi #2

    MARCAO İLK 11’DE

    Karşılaşmanın ilk 11’inde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan Marcao’da yer aldı.

    Karşılaşma sırasında hem Fatih Terim hem de Gheorghe Hagi, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Galatasaray maça Fatih, Sacha Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne 11'i ile başladı.

    Fatih Terim ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti.

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ya yenildi #3

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ya yenildi #4

    Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ya yenildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir