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    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
    • 24.09.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 21:12
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    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

    Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabakada sarı-kırmızlıların gollerini 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi kaydetti.

    Icardi ilk golünü attı

    Arjantinli golcü böylece ilk kez ağları sarsmış oldu. İstanbulspor'un tek golü ise 30. dakikada Adi Mehremic'ten geldi.

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor u mağlup etti #1

    Mata ilk kez sahaya çıktı

    Yeni transferlerden Juan Mata ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıktı. İspanyol oyuncu, 77 dakika sahada kaldı.

    Taraftardan Okan Buruk'a yoğun destek

    Öte yandan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a yoğun destek verdi. Cimbom, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına, İstanbulspor ise Karagümrük'e konuk olacak.

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor u mağlup etti #2

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor u mağlup etti #3

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor u mağlup etti #4


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