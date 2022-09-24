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- Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- 24.09.2022 - 21:07
- Güncelleme : 24.09.2022 - 21:12
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabakada sarı-kırmızlıların gollerini 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi kaydetti.
Icardi ilk golünü attı
Arjantinli golcü böylece ilk kez ağları sarsmış oldu. İstanbulspor'un tek golü ise 30. dakikada Adi Mehremic'ten geldi.
Mata ilk kez sahaya çıktı
Yeni transferlerden Juan Mata ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıktı. İspanyol oyuncu, 77 dakika sahada kaldı.
Taraftardan Okan Buruk'a yoğun destek
Öte yandan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a yoğun destek verdi. Cimbom, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına, İstanbulspor ise Karagümrük'e konuk olacak.