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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.