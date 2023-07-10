Galatasaray hazırlık maçında, Kisvarda'yı mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Graz şehrinde bulunan Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, Kisvarda'ya iki attı
Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray karşılaşmaya; Batuhan Şen, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.
Yedeklerde de Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Özgür Baran Aksaka, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir, Caner Doğan, Olimpiu Morutan, Efe Akman ve Nicolo Zaniolo bekledi.
Fernando Muslera, Mathias Ross, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Metehan Baltacı ve Berk Balaban ise hazırlık maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İkinci yarıda Nicolo Zaniolo, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Olimpu Morutan, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu, Efe Akman, Ali Turap Bülbül ve Özgür Baran Aksaka oyuna girdi.
Sarı-kırmızılıların gollerini 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey kaydetti. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.