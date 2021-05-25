Galatasaray Henry Onyekuru’ya veda ediyor

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Onyekuru ile yollar ayrılıyor. Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru’nun bonservisi alınmayacak.

Şampiyonluğu averaj ile kaçıran Galatasaray’da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken, bir yandan da önümüzdeki senenin kadro planlaması yapılıyor. Onyekuru’nun yerine iki yerli isimle görüşülüyor.

BONSERVİSİ MONACO’DA

Galatasaray’ın Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ilk 11’e girmekte zorlandı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray’ın ikinci devrede oynadığı 20 maçın 9’unda ilk 11 çıkma fırsatı buldu.

Toplamda 14 maça çıkan Onyekuru, bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

11 Haziran’a kadar Galatasaray’ın 4 milyon 350 bin euro ödemesi halinde Onyekuru’nun bonservisini alabilecek. Finansal Fair Play kriterlerine uymak zorunda olan Galatasaray yönetimi, böyle bir yükün altına girmek istemiyor.

HEDEFTE 2 YERLİ İSİM VAR

Hürriyet’in haberine göre; Onyekuru’yu Monaco’ya göndermeye kesin niyetli olan Galatasaray, rotasını Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’a çevirdi. Kaan Ayhan’ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Kenan Karaman’ı bonservisiyle birlikte almak istiyor.

Galatasaray, daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile her konuda anlaştı.