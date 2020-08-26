Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek

Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek

FIFA'nın Twitter üzerinden başlattığı ankete taraftarlarının katılım sağlamasını isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

"HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK"

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.