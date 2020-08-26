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    Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek

    FIFA'nın Twitter üzerinden başlattığı ankete taraftarlarının katılım sağlamasını isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 17:38
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    Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek

    Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

    "HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK"

    Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

    Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

    Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek #1

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