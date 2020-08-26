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Galatasaray: Herkes rütbesini bilecek
FIFA'nın Twitter üzerinden başlattığı ankete taraftarlarının katılım sağlamasını isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 17:38
Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
"HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK"
Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.