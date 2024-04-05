Galatasaray için flaş çağrı: Süper Kupa'ya siz de U19 takımıyla çıkın Fenerbahçe'nin 7 Nisan'daki Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacağını açıklamasının ardından sarı-kırmızılı takımın eski yöneticisi Adnan Öztürk'ten de flaş bir öneri geldi.

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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Radyospor'da Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir öneriyle gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebinin reddedilmesi ve tarihin ertelenmemesi durumunda U19 takımıyla sahaya çıkacağını TFF'ye bildirmesinin ardından, Galatasaray cephesinden farklı bir yaklaşım önerildi.

"Fenerbahçeli dostlarımızın sözleri çok yakışıksız"

Öztürk, yaşanan tartışmaları eleştirerek, Türk futbolunun Süper Kupa için yaşadığı sorunların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk sporsever olarak Süper Kupa için dönen tüm problemleri bitirmemiz lazım. Bu iş, Suudi Arabistan'tan başlayıp Urfa'da hala devam ediyor. Baktığımızda Fenerbahçeli dostlarımızın söylediği sözler çok yanlış, hiç yakışmıyor.

"Galatasaray da U19 takımıyla çıkmalı"

Fenerbahçe'nin aldığı karara karşılık olarak ilginç bir öneride bulundu. Öztürk'e göre, eğer Fenerbahçe U19 takımıyla mücadeleye çıkacaksa, Galatasaray'ın da benzer bir adım atması gerekiyor.

Fenerbahçe U19 ile çıkacaksa, Galatasaray da U19 takımıyla çıkmalı. Galatasaray'a bu yakışır. Fenerbahçe U19'daki çocuklar da bizim çocuklarımız. Ama o gencecik çocukları Galatasaray'ın as kadrosuna karşı çıkarmak büyük yanlış olur. Çocukları savaşa götürür gibi olur mu? Saygısızlık değil mi? Ayrıca bu tür hareketler Şanlıurfalılara da ayıp. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Türk gençlerimin oynadığı bir maç yakışır.

"Galatasaray'da olsam bu kararı aldırırdım"

Bu çerçevede, Galatasaray'ın da Süper Kupa finalinde U19 takımıyla sahaya çıkması gerektiğini savunan Öztürk, bu durumun Türk futboluna ve futbolcularına daha saygılı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

"Galatasaray'ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum" diyen Öztürk, şöyle dedi: