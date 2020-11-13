Galatasaray İçişleri Bakanlığı'ndan seçim izni aldı

Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından olağanüstü genel kurul toplantısı için çağrı yaptı.

Daha önce seçim kararı alındığını ve bunu pandemi döneminde çıkan kanun hükmünde kararname göreği İçişleri Bakanlığı'na bildireceğini ilan eden Galatasaray, bu kez seçimli genel kurul çağrısı yaptı ve böylece bakanlıktan izin alındığını doğrulamış oldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu





Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,



3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,



4. Seçimler;



a. Kulüp Başkanı



b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri



c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri



d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri



e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri



5. Kapanış"







