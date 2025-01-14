Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Süper Lig'den 6 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor, çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

METİN ÖZTÜRK DE PFDK'LIK OLDU

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti.