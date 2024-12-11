Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Malmö’nün konuğu olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, 2’nci başkan Metin Öztürk, İsveç yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SAHADA KONUŞUR"

Metin Öztürk, sözlerine şu şekilde başladı:

Galatasaray her zaman sahada konuşur! Biz yine sahada konuşacağız ve Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz.

"DURSUN ÖZBEK GEREKEN CEVABI VERDİ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gerekenleri söylediğini ifade eden Öztürk, şunları dedi:

Geçen sene seviyeyi oldukça düşürdüler! "Hakemleri dövün" dediler. Bu sene o laftan sonra seviye akıl almaz hale geldi! Buna Jose Mourinho da iştirak etti! Bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum! Asbaşkan dediğimizde, başkandan sonra geldiğini düşündüm. Ancak baktım, 7. sırada bir isim. Dursun Özbek gereken cevabı verdi ve 'Haddini bil' dedi. İnanılmaz derece seviyeyi aşağıya çekiyorlar.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SİZİ EZE EZE YENİYOR!"

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Öztürk, şu sözleri sarf etti:

İlginç bir teknik direktörleri var, bizim her maçımızdan önce konsantrasyonu aşağıya çekmeye çalışıyor. Eyüpspor bilerek kart görmüş gibi, şike yapmış gibi ifadeler kullanıyor! Kendi yenemediği için doğal! Çünkü biz onları kendi sahalarında eze eze yendik! Sahte penaltı olmasa, farka giderdi! 6 veya 7 olurdu! Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark etmiyor! Futbolcunuza adam gibi top oynatmadığınızda, Galatasaray ve Beşiktaş sizi eze eze yeniyor.

"TÜRKLERİ KÜÇÜMSÜYORLAR"

Jose Mourinho'yu eleştiren Öztürk, şöyle konuştu:

Beşiktaş konusuna parantez açmak istiyorum. Beşiktaş yendikten sonra verdiği demeç inanılır gibi değil! Rakibi küçümseyici, "10 kere oynasak, 8 kere yeneriz" diyor. Bunlar yakışmıyor! Türkiye Ligi'ni, Türkleri küçümsüyorlar İnanılır gibi değil! Beşiktaş maçında, malzemeci çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı! O da kuzu kuzu gitti!

"HACİVAT İLE KARAGÖZ GİBİLER"

Acun Ilıcalı'yı da hedef alan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe yönetici ile teknik direktörü, aynen Hacivat ile Karagöz gibiler! Bir o tiyatro yapıyor, bir bu tiyatro yapıyor! Biz Galatasaray'ız, biz işimizi yapacağız, işimize bakacağız.

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR EN YAKIN DOSTLARI TRABZONSPOR OLACAK"

Metin Öztürk, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: