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- Galatasaray ile anılıyor! Domenec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Galatasaray ile anılıyor! Domenec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 09:54
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılırken, gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
Sarı-kırmızılıların zaman kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenilirken gündeme birçok isim geldi.
Bu isimlerden biri de teknik adam Domènec Torrent oldu. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların Domenec Torrent ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G.Saray'ın İspanyol teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.
Galatasaray cephesi, İspanyol futbol adamıyla görüşürken sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Domenec Torrent'in kariyeri ve biyografisini araştırmaya başladı.
Teknik kariyeri boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Mancester City gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev alan Domenec Torrent, son olarak Flamengo'nun teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.
Peki, Domenec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte, Domenec Torrent hakkında merak edilen bazı bilgiler...
DOMENECE TORRENT KİMDİR?
14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent, uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü olarak görev almıştır.
CF Palafrugell ile kariyerine başlayan Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında yardımcı antrenörlüğü üstlenmiştir.
İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşayan 59 yaşındaki teknik adam, 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturmuştur.
Domènec Torrent'in adı, Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray ile anılıyor.