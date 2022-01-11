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Galatasaray ile anılıyor! Domenec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray ile anılıyor! Domenec Torrent kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından anılan isimlerden olan Domenec Torrent'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Domènec Torrent kimdir, hangi takımları çalıştırdı?