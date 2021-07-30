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Galatasaray ile Antalyaspor'dan anlamlı maç
Galatasaray ve Antalyaspor, geliri Tema Vakfı'na bağışlanmak üzere bir hazırlık karşılaşması oynayacak.
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 17:59
- Güncelleme : 30.07.2021 - 18:08
Galatasaray, Antalyaspor ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır.
Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."
“YENİDEN YEŞERTECEĞİZ UMUTLARI”
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamanın ardından Fatih Terim de bir paylaşımda bulundu. Terim paylaşımında, “Hep birlikte, Yeniden yeşerteceğiz umutları.” ifadelerini kullandı.