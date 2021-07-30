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Galatasaray ile Antalyaspor'dan anlamlı maç

Galatasaray ile Antalyaspor'dan anlamlı maç

Galatasaray ve Antalyaspor, geliri Tema Vakfı'na bağışlanmak üzere bir hazırlık karşılaşması oynayacak.