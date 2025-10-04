Galatasaray ile Beşiktaş, 11 maç sonra yenişemedi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte iki takım, 11 derbi sonra berabere kaldı.

SON BERABERLİK 2020 YILINDA GELDİ

Son olarak 15 Mart 2020 tarihinde yine bu stadyumda oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Söz konusu mücadeleden sonra oynanan 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 5 galibiyet elde etmişti.