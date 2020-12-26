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    Galatasaray ile Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in peşinde

    Galatasaray ile Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in peşinde

    22 gol 24 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Philip Zinckernagel'in, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da transfer listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 10:13
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    Norveç Ligi ekibi FK Bodø/Glimt forması giyen Zinckernagel'in talipleri her geçen gün artıyor.

    Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin aylar önce gündemine gelen Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'ın da gündeminde.

    Zinckernagel'in şık hareketleri - İZLE

    GOL VE ASİST MAKİNESİ

    Hızı ve tekniğiyle dikakt çeken Philip Zinckernagel, bu sezon çıktığı 31 maçta 22 gol atıp 24 de asist üretti.

    31 Aralık'ta Bodo/Glimt ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.

    Galatasaray ile Fenerbahçe Philip Zinckernagel in peşinde #1

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