Galatasaray ile Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in peşinde

22 gol 24 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Philip Zinckernagel'in, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da transfer listesine girdi.

Norveç Ligi ekibi FK Bodø/Glimt forması giyen Zinckernagel'in talipleri her geçen gün artıyor.

Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin aylar önce gündemine gelen Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'ın da gündeminde.

Zinckernagel'in şık hareketleri - İZLE

GOL VE ASİST MAKİNESİ

Hızı ve tekniğiyle dikakt çeken Philip Zinckernagel, bu sezon çıktığı 31 maçta 22 gol atıp 24 de asist üretti.

31 Aralık'ta Bodo/Glimt ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.