Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak

2023 Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşılaştı.
Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında karşılacaklar
Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.
Süper Kupa'yı Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
3 maçın 2'sini Galatasaray kazandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar Süper Kupa’da oynadığı maçlar şöyle:
12.08.2012
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Erzurum)
11.08.2013
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Kayseri)
25.08.2014
Fenerbahçe 0 - Galatasaray: 0 (Penaltılarla 3-2) (Manisa)Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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