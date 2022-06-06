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    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat ile mi anlaştı?

    Galatasaray'da kaleci arayışı devam ederken, gündeme Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat geldi.
    • 06.06.2022 - 12:20
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    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat ile mi anlaştı?

    Küme düşen Göztepe'nin satış işlemlerinde sona gelinirken, bazı futbolcularla ise yol ayrımına gidilmesi bekleniliyor.

    Yol ayrımına gidecek olan oyunculardan olan İrfan Can Eğribayat, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı ve satış listesine konuldu.

    Galatasaray ile adı anılan İrfan Can Eğribayat'ın hangi takıma gideceği merak edilmeye başlandı.

    Seçimden dolayı gündemi bir hayli yoğun olarak Galatasaray, Muslera'nın yanına bir ismi daha eklemek istiyor.

    Ancak yeni başkanın gündeminde İrfan Can'ın olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz...

    İrfan Can Eğribayat transferinde son durum

    DHA'nın haberine göre Galatasaray'la da adı anılan 23 yaşındaki file bekçisini Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın istediği bildirildi.

    Kulüplerin, Göztepe yönetimine teklifleri götürdüğü açıklanırken, kulübü devretme görüşmeleri halen sonuçlanmayan eski başkan Mehmet Sepil'in 2 milyon Euro civarında bonservis talep ettiği kaydedildi.

    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat ile mi anlaştı? #1


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