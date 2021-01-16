Galatasaray, İrfan Can için sponsor arıyor

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can için girişimlerini sürdüren Galatasaray, turuncu-lacivertlilerin yüksek bonservis istemesi nedeniyle sponsor arayışlarına başladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her ne kadar İrfan Can Kahveci transferi için olumsuz ifadeler kullansa da girişimlerden geri adım atmıyor.

SPONSOR ARIYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine temasları sıklaştıran Cengiz, şu sıralarda sponsor arayışında. Birkaç firma ile görüşen ve olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılı kulübün patronu, tıpkı Emre Akbaba transferinde sponsor devreye soktuğu gibi, İrfan Can için de böyle bir formül izleyecek.

"Kaynak yaratmadan bu transferi yapamayız." diyen Cengiz, sponsorla anlaştıktan sonra, ödemesi sezon sonunda olmak üzere 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Galatasaray'a kazandırmaya çalışacak.





BAŞAKŞEHİR'DEN İZİN İSTEDİ

Deneyimli futbolcu ise sarı-kırmızılı kulüple her konuda mutabakata vardı ve Galatasaray'a gitmek için Başakşehir'den izin istedi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zorluk çıkarmak istemediği, ancak bonservis konusunda geri adım atmayacağı da gelen haberler arasında.



