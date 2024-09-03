Galatasaray, İsmail Jakobs ile anlaştı Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de transfer sezonu, bitime 2 haftadan az bir zaman kala devam ediyor.

Galatasaray, Monaco'dan 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon Euro'ya kiraladı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.

2 MİLYON 100 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: