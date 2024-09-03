Galatasaray, İsmail Jakobs ile anlaştı

Süper Lig'de transfer sezonu, bitime 2 haftadan az bir zaman kala devam ediyor.
Galatasaray, Monaco'dan 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon Euro'ya kiraladı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.
2 MİLYON 100 BİN EURO ÖDENECEK
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.
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