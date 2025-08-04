Galatasaray, Ismail Jakobs'u TFF'ye bildirdi

Galatasaray'da iç transferde yerli oyuncuların ardından sıra yabancılara geldi.
Sarı-kırmızılılar bu kapsamda, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs’un satın alma opsiyonunu kullandı.
BONSERVİSİ ALINDI
Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu opsiyonun devreye girdiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
Monaco'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandı.
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı kırmızılı kulüp, Jakobs'un bonservisi için Monaco'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Jakobs, 2 asistlik katkı sağladı.