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Galatasaray, Ismail Jakobs'u TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirerek oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 17:24
Galatasaray, Ismail Jakobs'u TFF'ye bildirdi

Galatasaray'da iç transferde yerli oyuncuların ardından sıra yabancılara geldi.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs’un satın alma opsiyonunu kullandı.

BONSERVİSİ ALINDI 

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu opsiyonun devreye girdiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Monaco'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandı.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı kırmızılı kulüp, Jakobs'un bonservisi için Monaco'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Jakobs, 2 asistlik katkı sağladı.

Eshspor Haberleri