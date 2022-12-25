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    Galatasaray - İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray - İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

    Lider Fenerbahçe'nin Trabzon'da puan kaybetmesinin ardından liderlik fırsatı yakalayan Galatasaray, kendi sahasında İstanbulspor'u yenmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 09:35
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan önce ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, son olarak da şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek görkemli bir zafer yaşayan Sarı-Kırmızılılar, aradaki 2 Türkiye Kupası sınavıyla birlikte son 5 resmi maçından da galip ayrıldı.

    Liderlik fırsatı geldi

    Müthiş seriye bugün İstanbulspor karşısında devam etmeyi hedefleyen Cim Bom, galip gelmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği hafta puan kaybı yaşamak istemeyen Okan Buruk, sarı kart cezalısı Muslera ve sakatlığı devam eden Icardi'nin yerine kimi tercih edeceği ise merak konusu oldu.

    İki takımın muhtemel 11'leri;

    Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö (Oliveira), Torreira, Barış (Rashica), Mertens, Kerem, Gomis

    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca (Abazaj), Jetmir, Ethemi, İbrahim

    Galatasaray

    Galatasaray - İstanbulspor maçının muhtemel 11 leri #2


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