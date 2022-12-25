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- Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 25.12.2022 - 10:07
- Güncelleme : 25.12.2022 - 11:14
Dünya Kupası'na verilen aranın bitmesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Cuma günü oynanan maçlarla başlayan 15. hafta birbirinden keyifli maçlara sahne oldu. Galatasaray Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler maçın detaylarını yakından takip ediyor. Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı kırmızılılar ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray, İstanbulsor'u yenmesi halinde ligin zirvesine yükselecek. Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray - İstanbulspor maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.