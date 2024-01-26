Galatasaray - İstanbulspor maçındaki gol iptali doğru mu? Uzmanlar yorumladı Galatasaray - İstanbulspor maçında konuk takımın 2-0 öne geçtiği gol iptal edilirken, pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle ev sahibi lehine penaltı verilmişti. Çok tartışılan bu pozisyon için hakem yorumcuları değerlendirmede bulundu.

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Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray, İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Bahattin Şimşek’in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Murat Altan üstlendi. VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da ise Hakan Ceylan ile Mustafa Savranlar görev aldı.

Ne olmuştu?

David Sambissa'nın 28. dakikada attığı golle öne geçen İstanbulspor, 33'te gelişen hızlı atakta Emir Gültekin ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray cephesi gol öncesi İstanbulspor ceza sahası içerisinde bir elle oynama itirazında bulundu ve VAR uyarısı geldi.

İstanbulspor'un attığı 2. gol öncesi yaşanan pozisyonda Galatasaraylı oyuncular, İstanbulsporlu ismin ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiği itirazlarında bulunarak penaltı bekledi.

VAR uyarısı sonrası pozisyonu incelemek için kenara giden Bahattin Şimşek, gol öncesi pozisyonda İstanbulspor ceza sahası içerisine gelen topta elle oynama tespit etti ve golü iptal ederek Galatasaray için penaltı noktasını gösterdi.

36'da penaltı noktasına gelen Kerem Aktürkoğlu, atışı gole çevirerek maça dengeyi getiren isim oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Uzmanlar ne dedi?

Galatasaray-İstanbulspor maçının tartışmalı kararını eski hakemler, canlı yayında değerlendirdi.

İşte kritik maçtaki tartışmalı karar hakkında yapılan yorumlar…

Deniz Çoban:

Lucas Torreira elini koyuyor ama etki de önemlidir. İstanbulsporlu oyuncunun iki ayağı yerde, bu el etkilemez. Sıçramış olsa etkiler. Bu hareket, bence etkileyecek hareket değil. Gol iptali ve penaltı doğru.

Bülent Yıldırım:

Lucas Torreira'nın eli etkili bir itme ve çekme değil. İstanbulsporlu oyuncu öne atladı, parmakla topa dokundu. Gol iptali ve faul doğru.

Bahattin Duran:

Gol iptali bence de doğru. Lucas Torreira'nın hafif itmesi var. Oyuncu eli hissettiği anda biraz abartmak için elini doğal olmayan şekle getirdi ama top o ele geldi. İsmail Yüksek'in pozisyonu vardı, faul olmuştu. Maçın genelini etkilemedi dedik ama o pozisyon gol oldu. Siz de Bahattin Şimşek'i Galatasaray maçına verdiniz. Orada faul yok dedim, burada da yok diyorum. Bahattin Şimşek'in ismini yıprattınız şimdi.

Ahmet Çakar:

İstanbulsporlular Torreira'nın ittiğini iddia etseler de görüntülere bakınca Torreira rakibini itmiyor sadece sırtına elini koyuyor. Hakemin bugün verdiği tüm kararlar doğru.

Fırat Aydınus:

Torreira, elini dokunduğu an Ali kendini yere bırakıyor. Buradaki temas faul gerektirmiyor. Geçen hafta Zaha'nın Trabzonspor'a attığı goldeki temas için de faul değil dedik. İstanbulsporlu oyuncunun eli nizami konumda değil, penaltı kararı doğru.

Erman Toroğlu: