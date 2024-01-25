Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan