Galatasaray istiyordu: Joao Felix için devreye girdiler

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Bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'in geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Devre arasında Milan'a kiralık giden Felix, İtalyan ekibinde umduğunu bulamadı.

Yeni sezon için geleceği belirsizliğini koruyan Felix için Galatasaray'ın da adı gündeme gelmişti.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Chelsea'nın yeni sezonda düşünmediği 25 yaşındaki futbolcu için bu kez eski takımı Benfica da devreye girdi.

Record'da yer alan habere göre, Benfica, 25 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'den kiralamak istiyor.

BENFICA DA TALİP OLDU

Diğer yandan haberde Benfica'nın, Joao Felix ile transfer için temasa geçtiği aktarıldı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin, daha önce birlikte çalıştığı Felix transferi için önemli bir faktör olabileceği kaydedildi.

Öte yanda Benfica, Felix transferini Kulüpler Dünya Kupası'ndan [14 Haziran - 13 Temmuz] önce tamamlamak ve Portekizli futbolcuyu turnuvada kullanmayı planlıyor.