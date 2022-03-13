Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.435
0.51%
BTXN Coin
39.24
0.15%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Galatasaray İzmir'de çalıştı

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İzmir'e gitmek zorunda kalan Galatasaray idmanı da burada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar öğleden sonra İstanbul'a uçtu.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray İzmir'de çalıştı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

    İDMAN SONRASI İSTANBUL'A GİDİLDİ

    Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.

    Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.

    Galatasaray İzmir de çalıştı #1

    Galatasaray İzmir de çalıştı #2

    Galatasaray İzmir de çalıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Kırgızistan'dan 'dolar çıkarma' yasağı
    Ekonomi

    Kırgızistan'dan 'dolar çıkarma' yasağı

    Savaşın ortasında kalan Ukraynalı 4 kardeş, Türk otobüs şoförü sayesinde annelerine kavuşacak
    İç Haber

    Savaşın ortasında kalan Ukraynalı 4 kardeş, Türk otobüs şoförü sayesinde annelerine kavuşacak

    Görüş Bildir