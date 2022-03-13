Galatasaray İzmir'de çalıştı

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İzmir'e gitmek zorunda kalan Galatasaray idmanı da burada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar öğleden sonra İstanbul'a uçtu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

İDMAN SONRASI İSTANBUL'A GİDİLDİ

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.



