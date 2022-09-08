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    Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi

    Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi

    Galatasaray serbest konumdaki Juan Mata ile el sıkışarak KAP'a duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 02:11
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    Galatasaray bomba transferlerinden biri olan Juan Mata ile anlaştığını açıkladı.

    Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu son detayların netlik kazanması halinde kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

    KAP açıklaması

    Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

    Galatasaray Juan Mata yı KAP a bildirdi #1

    Bugün İstanbul'da olacak

    Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın perşembe günü saat 10:00 sularında İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

    Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.

    285 maç, 51 gol

    Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

    Galatasaray Juan Mata yı KAP a bildirdi #2


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