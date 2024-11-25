Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sakatlığını açıkladı

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Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşan ve rakibini deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini perçinleyen Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılılar, savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın sakatlandığını duyurdu.

Milli futbolcunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır.

2-4 HAFTA ARASI YOK

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun sahalarda en az 2-4 hafta arası uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezon sağ bek bölgesinde görev alan başarılı futbolcunun yerine ise Elias Jelert forma giyecek.