Galatasaray, Kadıköy'de yine kazandı

Galatasaray, Kadıköy'de yine kazandı

Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı ve 20 yıllık serinin ardından Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini elde etti.





TEK GOL MOSTAFA'DAN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed attı.

Fenerbahçe'nin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe, 48 puanda kaldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray ise 48 puana yükseldi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe bir sonraki lig maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Alanyaspor'u konuk edecek.