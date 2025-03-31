Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı

İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var.

İki takım arasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan son 5 maçta sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Galatasaray, söz konusu maçların 3'ünde de kalesini gole kapadı.

Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.

KADIKÖY'DEKİ SON 5 DERBİ VE SONUÇLARI

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1