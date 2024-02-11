Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'ı iki golle yıktı Galatasaray, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında evinde 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Metin Ülgen'in çalıştırdığı Galatasaray ile Burak Sidar yönetimindeki Beşiktaş, dev maçta karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakayı ev sahibi takım Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, geri dönmeyi başardı

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maç sarı-kırmızılı takımın geri dönüşüne sahne oldu.

Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılı takım 89. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray, haftayı lider bitirdi

Galatasaray, bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı ve haftayı lider olarak tamamladı. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.